أجابت الفنانة حنان مطاوع، على سؤال طرحته عليها الإعلامية منى الشاذلي، عما إذا كانت روح الغيرة قد تسللت بين بطلات مسلسل «نصيبي وقسمتك 2» خلال تحضيرهم للعمل، قائلة إنها تحب المنافسة ووصفتها بأنها أمر صحي ومحترم.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أمس الأربعاء، أن الأفضل للفنان أن يكون مميزًا بين مجموعة مميزة، على أن يكون مميزًا لعدم وجود سواه، متابعة أن المسلسل جعلها تخرج أفضل ما لديها.

وأوضحت أن العمل مع زميلات أخريات مميزات يضفي روحًا حماسية تجعلها تخرج أفضل ما لديها، مشيرة إلى مشاركتها في مسلسلات «الرحلة» مع الفنانة ريهام عبد الغفور، و«ضد مجهول» مع غادة عبد الرازق، و«حلاوة الدنيا» مع هند صبري.

وأشارت إلى إعجابها بقصة مسلسل «نصيبي وقسمتك 2»، لكونها مشوقة وبها حالة وصل بين العبد وربه، مستطردة أنها لا تهتم فيما يتعلق بترتيب ظهور اسمها على تترات الأعمال الفنية، لكونها تحب الفن كثيرًا، وترغب في التمثيل في جو يسوده السلام.

وذكرت أنها لا تسعى للخلاف مع أي حد، معقبة: «الخناق بيستهلك طاقة الواحد، بس عشان أتخانق مع حد لازم يكون طلع عيني، ولما بتعصب ممكن أوبخ اللي قدامي باللغة العربية الفصحى».

وشارك في بطولة مسلسل «نصيبي وقسمتك»، كل من حنان مطاوع، درة، رانيا محمود ياسين، فريال يوسف، مي سليم، ريهام حجاج، شيري عادل، إيهاب فهمي، بسمة، هيدي كرم، ريم مصطفى، أحمد فريد، شريف رمزي، محمود عبد المغني، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري وسيف يوسف.