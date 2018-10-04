شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، توقيع عقود بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والمكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة؛ لتطوير مركزين تحكم بشركة شمال القاهرة، ومركزين آخرين بجنوب القاهرة، ومركز تحكم بشركة الإسكندرية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير مراكز التحكم بشركات التوزيع.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، أن المكاتب الاستشارية هي "دي إن في جي بي DNV GP" البلجيكي و"لاهمير LAHMEYER" الألماني، الفائزين بالمناقصة المطروحة، والتي كان قد تقدم لها خمسة مكاتب استشارية عالمية، وذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ خطة تطوير وتحديث مراكز التحكم بشركات التوزيع لتحسين أداء الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وأضاف البيان أن تطوير مراكز التحكم تأتي ضمن جهود القطاع لتطوير مراكز التحكم من خلال إنشاء عدد 14 مركز تحكم على مستوى الجمهورية على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى شركات شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ الإسكندرية ـ القناة، وتتضمن المرحلة الثانية باقي شركات التوزيع.

ومن جانبه، أوضح المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن القيمة الإجمالية لعقود الأعمال الاستشارية المبرمة تصل إلى حوالي 87.5 مليون جنيه، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 21 شهرا بدءا من تاريخ التوقيع مع الاستشاري بخلاف سنتين فترة ضمان.

وأضاف دسوقي أن أهمية مراكز التحكم ترجع إلى القدرة على المراقبة والتحكم في مكونات الشبكة الكهربائية، مما يتيح سرعة التعامل مع المشاكل الطارئة، وسهولة توفير بدائل تغذية للأماكن التي بها أعطال، وتقليل زمن العطل، وتقليل زمن عمل المناورة لتغيير الأحمال، وتقليل الفقد في الشبكة، بالإضافة إلى التخطيط للأحمال المستقبلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول الفنية لشبكة الكهرباء، والمحافظة على المهمات واستثمارات الدولة.

وأشار إلى أن الدكتور شاكر أكد خلال اجتماع له اليوم، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة، حيث أنه من المقرر الانتهاء منها بنهاية 2019، وشدد على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك جودة التنفيذ.