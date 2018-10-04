مقتل صحفي في المكسيك

أفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن رئيس تحرير صحيفة محلية لقي حتفه بعد أن تعرض لإطلاق نار اليوم الأربعاء جنوبي المكسيك.



وأدار سيرجيو مارتينيز جونزاليس صحيفة (إن فوكى) في كاكواتان بولاية تشياباس.



وذكرت صحيفة "إل هيرالدو دي تشياباس" اليومية أن شخصين على دراجة نارية اقتربا من مارتينيز وزوجته، وأطلقا النار عليهما عندما كانا يتناولان وجبة الإفطار في مطعم محلي.



وتعرضت الزوجة لإصابات خلال الهجوم.



وتحقق السلطات فيما إذا كانت جريمة القتل مرتبطة بكون مارتينيز يعمل كصحفي.



وتعتبر المكسيك واحدة من أخطر دول العالم للعمل كصحفي، حيث قُتل بها حوالي 10 صحفيين منذ بداية العام.