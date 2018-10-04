إصابة 5 عناصر أمنية في ساوث كارولينا الأمريكية

الأكثر قراءة
فيديو.. زوجة مدحت شلبي تروي موقفا طريفا مع «الخطيب»
أكثر 10 أطعمة تسبب السرطان.. تعرف عليها
أسامة الشيخ: قرار وقف بث «بيراميدز» صدر من «تركي».. وحقوق العاملين محفوظة
بالأرقام.. قطار الأرقام القياسية للأهلي «متواصل»
شارك برأيك
ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟
مؤيدمعارضلا أهتم
النتـائـج
تصويت
أصيب خمسة من عناصر الأمن في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية جراء إطلاق نار.وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن السلطات سيطرت على الوضع واحتجزت مشتبها به.ولم يتسن على الفور الكشف عن الدوافع وراء إطلاق النار.