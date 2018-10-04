إصابة 5 عناصر أمنية في ساوث كارولينا الأمريكية

أصيب خمسة من عناصر الأمن في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية جراء إطلاق نار.



وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن السلطات سيطرت على الوضع واحتجزت مشتبها به.



ولم يتسن على الفور الكشف عن الدوافع وراء إطلاق النار.