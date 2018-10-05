«عبدالدايم»: دورة استثنائية لليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب بالتجمع الخامس

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن دورة اليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تنطلق خلال يناير 2019 تعد دورة استثنائية، لأنها تحل عليها جامعة الدول العربية كضيف شرف وتشهد برنامجا فنيا وفكريا متميزا يليق بالحدث العظيم.

وقالت عبدالدايم، خلال لقائها مدير عام الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية بمقر المركز في التجمع الخامس، اليوم، إن الموقع الجديد يتيح الفرصة لمشاركة دور النشر المصرية والعالمية إلى جانب قدرته على استيعاب الإقبال الجماهيرى المنتظر.

وتفقدت وزيرة الثقافة بصحبة هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، صالات العرض التى تصل مساحتها الإجمالية إلى 40 إلف متر مربع، للوقوف على آخر تحضرات القاعات، كما شهدت فيلما تسجيليا تناول الإمكانيات الضخمة المتوافرة منها الإنترنت اللاسلكى وأماكن انتظار السيارت، ونماذج من الأحداث التى تمت استضافتها وحققت نجاحًا كبيرًا.

من جانبه، قال مدير عام الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية إنه تم تسخير جميع الإمكانيات للمساهمة فى نجاح فاعليات الدورة الخمسين من عمر معرض القاهرة الدولى للكتاب باعتباره أحد الأحداث القومية المضيئة والمشرفة.