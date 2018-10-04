الظهور الأول لفييرا في مران الإسماعيلي

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افتتح البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مران الدراويش مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعلية، بجلسة تعارف على اللاعبين وطاقم الجهاز الفني والإداري للفريق.

وأعلن الإسماعيلي صباح اليوم الخميس تولي فييرا مهمة تدريب الدراويش خلفًا للجزائري خير الدين مضوي الذي تقدم بستقالته على خلفية النتائج السيئة للفريق خلال فترة توليه مسؤولية تدريب الفريق "تابع التفاصيل"

ومن المنتظر أن يخوض الإسماعيلي أول مباراة تحت قيادة فييرا أمام فريق ناصر الفكرية، ضمن مباريات الدور الــ32 من كأس مصر.

يذكر أن جورفان فيير كان مدرباً للزمالك موسم 2012- 2013، كما تولى تدريب نادي سموحة موسم 2016 .