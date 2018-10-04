عون يبحث مع منظمة «هيومن رايتس ووتش»أوضاع النازحين السوريين في لبنان

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، مع وفد منظمة "هيومن رايتس ووتش" أوضاع النازحين السوريين في لبنان، والإجراءات المعتمدة لتوفير عودة اختيارية لهم الى بلادهم .

وقالت الرئاسة اللبنانية ، في بيان صحفي اليوم، إن الرئيس عون استقبل اليوم وفد منظمة "هيومن رايتس ووتش" برئاسة كينيث روث، بحضور وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، وذلك بمناسبة عقد المنظمة اجتماع مجلس إدارتها في بيروت تعبيراً عن تقديرها التزام لبنان العمل على المحافظة على حقوق الإنسان.

وتناول البحث، مع الوفد، بحسب البيان " أوضاع النازحين السوريين في لبنان والاجراءات المعتمدة لتوفير عودة اختيارية لهم إلى بلادهم لاسيما اولئك الذين نزحوا إلى لبنان هربا من الأوضاع الأمنية المتردية التي سادت في قراهم وبلداتهم.

وأبرز الرئيس عون ، خلال اللقاء ، ما تحقق في مجال المحافظة على حقوق الإنسان، ومنها معالجة موضوع النفايات والوسائل التي يتم درسها تمهيداً لاعتمادها.