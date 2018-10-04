المغربية راوية خلال تكريمها بمهرجان الإسكندرية: مصر أرض الفن العربي

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، الفنانة المغربية راوية، وتسلمت جائزتها من منصة التكريم التي شملت الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وخالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة.

وقالت «راوية»، أثناء تسلمها جائزة التكريم من الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، لدول البحر المتوسط، :«سلام وتقدير واحترام لكل الحاضرين، ولكل الجنود القائمين على المهرجان، وأشكر الجميع على هذا التكريم، فهو اعتراف من أرض الفن العربي، أم الدنيا، مصر، هي حلم وغاية بالنسبة لي، وسأحمل هذا التتويج وسامًا على صدري، إلى بلدي الحبيب المغرب».

وانطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، والتي تحمل اسم النجمة الكبيرة نادية لطفي، المقرر إقامتها من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمكتبة الإسكندرية في منطقة الشاطبي بحضور عدد كبير من نجوم الفن.