مسؤول أوروبي: نريد التزامات موثوقا بها من إيطاليا بشأن خفض عجز الموازنة

قال مفوض شؤون الاقتصاد الأوروبي بيير موسكوفيتشى، اليوم الثلاثاء، إن إيطاليا أصبحت أكثر تعاونا، ولكن ما زال يتعين عليها تقديم التزامات "موثوق بها" بشأن خفض نسبة عجز الموازنة من أجل تجنب التعرض لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أن خلافا نشب بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي، بعدما قالت روما إن نسبة عجز الموازنة للعام المقبل سوف تبلغ 4ر2% من إجمالي الناتج المحلي، ما قد يدفع الاتحاد لفرض غرامة بحقها.

وقال موسكوفيتشي في بروكسل: "يجب أن أقول إننا رأينا بوضوح هذا الأسبوع نبرة مختلفة ورغبة في التعاون".

وأضاف أن نية روما المعلنة بالنسبة للحد من نسبة العجز "خطوة في الاتجاه الصحيح"، ولكن "نحن في حاجة لرؤية التزامات يجب أن تكون حقيقية وموثوقا بها، يجب تقليص الفجوة بصورة أكبر".

وكان وزراء مالية منطقة اليورو أصدروا بيانا يدعم ما توصلت إليه المفوضية الأوروبية مؤخرا بأن إيطاليا متهمة بـ"عدم الانصياع بصورة كبيرة" لقواعد الموازنة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" لصحيفة إفينيري، إنه يريد تجنب اتخاذ إجراء ضد بلاده يتيح فرض عقوبات بحقها، مضيفا: "هذا من شأنه الإضرار بدولتنا كما أنه يخاطر بالإضرار بأوروبا".

وأضاف: "أنا أضع الصيغة النهائية لمقترح سوف يأخذه الاتحاد الأوروبي في الاعتبار".