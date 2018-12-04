منذ صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو محط أنظار العالم بتصريحاته المثيرة للجدل وتصرفاته وقراراته التي هي محل نقاش واستغراب دائم، ومن قبل ذلك أيضا؛ فهذا الملياردير الأمريكي من أهم المؤثرين في الحركة الاقتصادية الأمريكية، وبالطبع له محبيه وكارهيه، وما دعم ذلك دخوله العمل السياسي.

فالرئيس ترامب تعرض لعدة محاولات اغتيال، كلها لم تستطع أن تنال منه، آخرها ما أعلنت عنه وسائل إعلام أمريكية بالأمس، أن رجلاً من ولاية نورث داكوتا يدعى جريجوري لي لينجانج (42 عاما) حاول اغتيال ترامب عن طريق رافعة شوكية حديد، سرقها لاستغلالها في قلب السيارة التي يقلّها ترامب كي يتمكن من القبض عليه وقتله بعد ذلك.

كانت هذه المحاولة في 6 سبتمبر 2017، أثناء زيارة ترامب مدينة ماندان في نورث داكوتا لإلقاء خطاب حول الإصلاحات الضريبية والترويج لقانون الضرائب الجديد.

وقالت السلطات الأمريكية أن السيارة وصلت إلى طريق مسدود بسياج، وبعد أن علقت الرافعة الشوكية في منطقة محصورة، ما أجبر المتهم على الفرار من الموقع لكن عناصر الشرطة تمكنوا من تعقبه وملاحقته والقبض عليه.

وخلال محاكمته أبلغ لينجانج القاضي بأنه يعاني من اضطرابات عقلية، ولكن حكم عليه بالسجن خمس سنوات لسرقة المركبة، وبالسجن 10 سنوات لإضرامه نيران في اليوم ذاته الذي سرق الرافعة الشوكية، وحكم عليه في قضية سطو أخرى بالسجن خمس سنوات.

أما الحكم في قضية محاولة اغتيال الرئيس فمن المرتقب صدوره في 15 فبراير 2019، ومن غير المتوقع الإفراج عنه قبل عام 2038.

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ترامب لمحاولة اغتيال «فاشلة»، فجميع المحاولات التي تعرض لها، كادت أن تودي بحياته، ولكن منفذوها لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم في اللحظات الأخيرة.

أكتوبر 2018

قبل شهرين، كشف جهاز الخدمة السرية الأمريكي، المكلف بحراسة وحماية الرئيس دونالد ترامب وأسرته، في فيلم وثائقي نشرته قناة «ناشونال جيوغرافيك» الأمريكية، أن تنظيم داعش الإرهابي حاول اغتيال ترامب أثناء زيارته للفلبين لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» العام الماضي.

وصرح أحد أفراد الجهاز، تشاد راجان، لصحيفة «ديلي بيست» الأمريكية، بأن شخصا فليبينيا ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، كان يعيش في منزل يبعد أمتارًا قليلة عن الفندق الذي كان سيقيم فيه الرئيس الأمريكي، خلال انطلاق فعاليات القمة، وكان مخول له تنفيذ عملية الاغتيال، وتمكن أفراد جهاز حماية الرئيس الأمريكي من الوصل له، واعتقاله في حديقة عامة بالقرب من الفندق.

وورد في الفيلم أن مقاطع فيديو نشرها «داعش» حرضت من يوصفونهم بـ«الذئاب المنفردة» ودعتهم إلى الانتظار، وأن يكمنوا للرئيس الأمريكي أثناء زيارته إلى الفلبين، واختار الدواعش اسم «المغول» كرمز «تمويهي» للرئيس الأميركي.

فيما قام جهاز الخدمة السرية الأمريكي بتمشيط مواقع التواصل الاجتماعي بهدف اكتشاف مؤشرات على هجوم محتمل، وعثر على دليل من هذا النوع على شكل تغريدة، أرفقت بصورة المدعو لي هارفي أوزوالد، المتهم باغتيال الرئيس الأمريكي جون كندي، مع تعليق يقول: «سأكون في مانيلا في نفس موعد ترامب.. وسآخذ واحدا لأجل فتيان الفريق»، كما عثر على صورة لغلاف كتاب يحمل عنوان «كيف تقتل: التاريخ النهائي للاغتيالات».

ديسمبر 2017

في نهاية العام الماضي وفي شدة هجوم ترامب على المسلمين اثناء التلويح بقرار نقل السفار الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، والذي اتخذه بالفعل في مايو الماضي، كان يخطب في ملتقى جماهيري أمام طائرته، وإذا بهجوم أحد الحاضرين على ترامب، ما أفزع الرئيس الأمريكي ودفع ذلك رجال الحراسة بمحاوطة الرئيس خشية من اغتياله أو تعرضه لسوء.



يونيو 2016

كانت أول محاولة لاغتيال ترامب في 17 يونيو 2016، حينما كان مرشحا رئاسيا محتملا يخاطب مناصريه في تجمع انتخابي في لاس فيجاس، واستطاعت الشرطة الامريكية من توقيف مايكل ستيفن ستانفورد (19 عاما)، أثناء محاولته إخراج مسدس من جيب أحد ضباط الشرطة، بينما كان ترامب يتحدث مع الجمهور.



وبعد تأمين الحماية له، عاد ترامب إلى المنصة وسط هتافات الجمهور، وخاطبهم قائلا: «ما من أحد قال إن الأمر سيكون سهلاً بالنسبة إلينا، لكن لن يتم إيقافنا أبداً».



وخلال استجواب الشاب زعم أنه كان يسعى للحصول على توقيع تذكاري من ترامب، ولكنه فيما بعد اعترف بمحاولته قتل ترامب، وقال إن سعى للاستيلاء على سلاح الضابط، باعتبار ذلك أضمن وأسهل طريقة للحصول على سلاح وسط تلك التعزيزات الأمنية في التجمع الانتخابي لترامب.

نبوءة الاغتيال

قبل 18عام بثت «فوكس نيوز» قناة ترامب المفضلة، حلقة من حلقات المسلسل الكارتوني الأشهر في أمريكا «عائلة سيمبسون»، وفي أحداث الحلقة تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة اغتيال.



وتنبأ المسلسل أيضا بفوز ترامب بالانتخابات الرئاسية ليصبح رئيسا لأمريكا، لتصبح فيما بعد «ليزا» وهي إحدى بطلات العمل، في عام 2030 أول رئيس امرأة للولايات المتحدة الأمريكية، بعد ولاية الرئيس «دونالد ترامب» الذي سيترك البلاد في أوضاع مالية سيئة، بحسب حلقات المسلسل.



«عائلة سيمبسون» هو مسلسل أمريكي كرتوني كوميدي الموقف من إنتاج شركة فوكس وهو موجه للكبار فقط، والذي يعد أطول وأنجح مسلسل كرتوني يعرض على شاشات التلفزيون الأمريكي، حيث بلغ لحد الآن 27 جزءً وأكثر من 500 حلقة، المسلسل من فكرة وتأليف مات جرينينج، وأثار الكثير من الجدل بشأن تنبوآت المسلسل التي تتحقق على أرض الواقع.