المبعوث الأممي: نقل 50 جريحا حوثيا لتلقي العلاج في مسقط

أكد مارتن جريفيث، المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أمس الاثنين، نقل 50 جريحا من اليمنيين الموالين للحوثيين من العاصمة صنعاء إلى مسقط.

وقال جريفيث، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إن 50 من الجرحى اليمنيين في طريقهم الآن من صنعاء إلى مسقط لتلقي العلاج".

وشكر جريفيث كل الأطراف التي ساهمت في تيسير تلك اللفتة الإنسانية، وحث جميع اليمنيين على العمل معا لإرساء السلام والاستقرار في اليمن.

وفي وقت سابق اليوم وصل المبعوث الأممي إلى صنعاء، تحضيرا لمرافقة وفد الحوثيين إلى السويد للمشاركة في مشاورات هناك .

ومن المقرر انطلاق المشاورات في الأيام القليلة القادمة بين أطراف الصراع في اليمن، في محاولة لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو أربعة أعوام.