الولايات المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إيران

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دعت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها الصاروخي.

وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، بريان هوك، أمس الاثنين، رفضه لتأكيد طهران على أن برنامجها يحمل طبيعة دفاعية.

وقال هوك للصحفيين على متن رحلة جوية إلى بروكسل، حيث من المقرر أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الثلاثاء: "كيف يمكن للراعي الرئيسي للإرهاب في العالم الادعاء (بأن برنامجها) دفاعيا؟".

وأضاف: "نود أن نرى الاتحاد الأوروبي يُحرّك عقوبات تستهدف برنامج إيران الصاروخي".

وتتهم واشنطن طهران بإجراء تجربة صاروخية جديدة تقول الولايات المتحدة إنها تتعارض مع قرار الأمم المتحدة رقم 2231.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق متعدد الأطراف لعام 2015 مع إيران الذي كان يهدف إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية.

وتم إبرام الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم خطة العمل المشتركة الشاملة، في عام 2015 في فيينا من قبل إيران وست قوى عالمية.

والتزمت إيران بالاتفاق، لكن الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات عليها.

وانتقدت أوروبا والصين وروسيا الانسحاب الأمريكي من الاتفاق.