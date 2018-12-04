موسكو: مستعدون للحوار مع واشنطن ولن نستجدي عقد قمة بين الرئيسين

أعرب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف عن استعداد بلاده للحوار مع واشنطن، وقال إن "موسكو لن تستجدي الجانب الأمريكي لعقد قمة بين الرئيسين ولن تفرض نفسها".

وأضاف أوشاكوف - في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء - "إن الجانب الروسي مستعد للحوار، ويعتبر أن الاتصالات على أعلى مستوى لها أهمية بالغة"، مضيفا "لن نستجدي الجانب الأمريكي لعقد قمة بين الرئيسين أو نفرض أنفسنا".

وشدد أوشاكوف على أن كل شيء حاليا يعتمد على الجانب الأمريكي، وتعليقا على إلغاء ترامب للقائه مع بوتين على هامش قمة العشرين الأخيرة في الارجنتين، قال أوشاكوف "أريد أن أقول أننا لم نغضب، وأعربنا عن أسفنا لرفض ترامب للاجتماع مع الرئيس بوتين".