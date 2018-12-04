ترامب يشيد بتحسن العلاقات مع الصين

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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين، بتحسن العلاقات مع الصين، مضيفا في تغريدة على موقع تويتر أنه ونظيره الصيني تشي جينبينج "يمكنهما تحقيق قدر هائل وإيجابي للغاية من التغيير".

وقال ترامب إن "اجتماعي في الأرجنتين مع الرئيس الصيني تشي كان استثنائيا للغاية"، في إشارة إلى المباحثات التي أجراها الرئيسان خلال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، مضيفا أن "العلاقات مع الصين حققت قفزة كبيرة إلى الأمام".

وذكر الرئيس الأمريكي أن المزارعين بصفة خاصة سوف يستفيدون من الاتفاق بين البلدين لإنهاء الحرب التجارية.

وأضاف أن علاقاته مع الرئيس الصيني "قوية للغاية وشخصية".

ودأب ترامب في الماضي على توجيه الانتقادات إلى الصين.

وقال ترامب: "نحن الاثنان هما الشخصان الوحيدان اللذان يمكنهما تحقيق تغيير هائل وإيجابي للغاية، فيما يتعلق بالتجارة وغيرها، بين بلدينا العظيمين"، مشيرا إلى أنهما يمكنهما سويا تسوية الصراع مع كوريا الشمالية.

ولم يعقب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تحديداعلى تغريدة كتبها ترامب في وقت سابق وقال فيها إن الصين تعهدت "بخفض وإزالة الرسوم الجمركية على السيارات" المستوردة من الولايات المتحدة.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق من العام الحالي رسوما جمركية بقيمة 250 مليار دولار على السلع الصينية.

وردت الصين بفرض رسوم جمركية بقيمة 110 مليارات دولار على الواردات الأمريكية، بما في ذلك السيارات والطائرات وفول الصويا.

كان ترامب هدد قد قبل التوصل إلى هدنة مع شي بزيادة الرسوم الجمركية الحالية وفرض رسوم على بقية الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة والتي يبلغ اجماليها أكثر من 500 مليار دولار سنويا.