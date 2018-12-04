الشرطة الإندونيسية تحقق في تقارير مقتل 31 شخصا في بابوا

أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الثلاثاء، أنها تحقق في تقارير عن أن مسلحين انفصاليين قتلوا 31 شخصا كانوا يقومون بإنشاء جسر في إقليم بابوا المضطرب.

وقال أحمد مصطفى كمال المتحدث باسم شرطة بابوا: "تلقينا معلومات من أفراد من الشعب تفيد بأن هناك أعمال قتل للعمال الذين كانوا يبنون جسرا في منطقة ندوجا".

كانت صحيفة "كومباس ديلي" نقلت عن الشرطة المحلية أن العمال قتلوا أول أمس الأحد، بعد أن صور أحدهم متمردين يحتفلون بمناسبة ما يعتبرونه يوم استقلال بابوا.

وقال رئيس منطقة جاياويجايا، يان بيتر ريبا، للصحيفة إنه تلقى معلومات عن قتل 31 شخصا في الحادث.

ونقلت الصحيفة عن ريبا قوله إن أربعة وعشرين شخصا قتلوا في مكان الحادث بينما عثر على سبعة آخرين مختبئين في منزل خاص بمحامي محلي وتم قتلهم.

وأضاف أن عاملا آخرا تمكن من الفرار.

وتقاتل جماعة انفصالية تعرف باسم "حركة بابوا الحرة" من أجل استقلال باوبوا منذ ستينيات القرن الماضي.