سفير أمريكا بالكويت: زيارة بومبيو ستركز على بحث الخلاف الخليجي والأوضاع بإيران واليمن

قال سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الكويت، ستركز على بحث الخلاف الخليجي، والأوضاع في إيران واليمن، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين واشنطن والكويت.

وأضاف سيلفرمان -في تصريح صحفي- أن زيارة بومبيو إلى الكويت تتعلق بالحوار الاستراتيجي بين البلدين، والذي سيتم التركيز فيه على شقين، الأول يتعلق بالعلاقات الثنائية كالأمن، والدفاع، والاستثمار، والتجارة، والتعليم، والثاني لمناقشة قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الخلاف الخليجي بين دول مجلس التعاون، الأوضاع في إيران واليمن، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد موعد نهائي للزيارة حتى الآن.

وردا على إمكانية إيجاد حل للأزمة الخليجية مع انعقاد القمة الخليجية في 9 ديسمبر الجاري، قال السفير الأمريكي لدى الكويت: «لا أدري.. إن الأمر يعود لهم فعلا، فهناك العديد من الأمور التي يتعين مناقشتها، ونأمل في تحقيق تقدم ما في هذا الإطار.. وحتى لو لم يتم التوصل لحل للأزمة، تبقى للولايات المتحدة علاقات وأعمال مهمة مع دول المجلس».