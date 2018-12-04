مقتل 2 خلال مواجهة استمرت 24 ساعة في كابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن شرطيا وأحد أفراد الحراسة قُتلا خلال مواجهة استمرت 24 ساعة بين الشرطة وأفغاني يتمتع باتصالات على مستوى رفيع في كابول، ما تسبب في حالة شلل لمناطق في العاصمة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن سبعة أشخاص آخرين، وهم ستة من رجال الشرطة وصحفي واحد، أصيبوا خلال المواجهة.

وأفاد رحيمي أن المواجهة انتهت بعد أن استسلم تميم شنساب، الذي تم تعريفه في وقت سابق باسم تميم ورداك، وحراسه الـ13 المتبقون للشرطة، مضيفا أن خمسة من حراس شنساب استسلموا مساء الإثنين.

وبدأت المواجهة عندما توجهت الشرطة الأفغانية إلى منزل شنساب في وسط مدينة كابول، أمس الإثنين، لإجلاء شنساب، وهو ربيب وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم ورداك، منه بالقوة. وواجه رجال الشرطة مقاومة مسلحة.

وقال رحيمي إن أحد الأشخاص رفع دعوى قضائية ضد شنساب، قائلا إنه يمتلك هذا المنزل، وشنساب يعيش به بشكل غير قانوني.

وانتصر هذا الشخص الذي لم يسمه رحيمي في الجولات القضائية الثلاث، وصدر أمر بمغادرة شنساب المنزل منذ شهر، لكنه رفض حتى الآن.

ونفى مكتب ورداك، الذي تولى منصب وزير الدفاع من عام 2004 إلى عام 2012، أي صلة لعائلته بهذا العنف، وفقا لما ذكرته قناة "1تي. في" التليفزيونية المحلية.