رئيس البرلمان العراقي يبحث مع وزير خارجية لبنان تعزيز التعاون

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بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل والوفد المرافق له العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بالإضافة إلى تعزيز افق التعاون المشترك في مجالات عديدة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - بأن اللقاء ناقش الأليات المناسبة لتفعيل عدد من الاتفاقات التجارية والاستثمارية فضلا عن دعم التشريعات البرلمانية لملفي التجارة والاستثمار بما يخدم الجانبين.

وأكد الحلبوسي ضرورة تفعيل لجان الصداقة وتقويتها والارتقاء بمستوى العلاقات الاستثمارية بين البلدين موضحا أن العراق أرض خصبة للاستثمار ويضم طاقات تشغيلية هائلة ، وأن مجلس النواب يعمل على دعم الشركات العربية في مجال الاستثمار لما لها من إمكانات كبيرة.

من جانبه، دعا وزير الخارجية اللبناني، الحلبوسي إلى زيارة بيروت في أقرب وقت ممكن لتدعيم العلاقات بين الجانبين.

يذكر أن الوفد اللبناني الذي بدأ اليوم الاثنين زيارة إلى بغداد يضم إلى جانب وزير الخارجية وزير الطاقة والمياه والنفط ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير الدولة لشئون مكافحة الفساد.