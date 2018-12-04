رئيس الوزراء العراقي يبحث مع وزير الخارجية اللبناني القضايا الإقليمية والدولية

بحث رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، جبران باسيل، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والأوضاع في المنطقة.

وصرح وزير الخارجية اللبناني في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، وبثته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن لبنان يسعى لتوطيد علاقاته مع العراق، وأن تكون المرحلة المقبلة "واعدة" في تعزيز هذه العلاقات بما يخدم البلدين.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، والاستمرار في تفعيل اللقاءات المشتركة، وتوحيد المواقف، لافتا إلى أن العراق بدأ يستعيد عافيته وموقعه، وأن هناك استقرارا أمنيا وملاحقة لخلايا الإرهاب، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بأقصى جهد لتنمية الاقتصاد وتوفير الخدمات وفرص العمل.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، خلال لقائه نظيره اللبناني اليوم، تعزيز التعاون بين البلدين، وأكد الجانبان على أهمية تحقيق المصالح المشتركة في المجالات المختلفة.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون في القطاع الاقتصادي، وتفعيل التعاون التجاري عبر إعادة فتح المعابر الحدودية مع الجانبين السوري والأردني، وتبادل الآراء ووجهات النظر حول تطورات الوضع في سوريا، والعقوبات على إيران وتأثيرها على الأمن في المنطقة.

ودعا "الحكيم" الشركات اللبنانية إلى الاستثمار في العراق، والمساهمة في إعادة إعمار المدن المحررة من "داعش".

يذكر أن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل وصل إلى (بغداد) أمس الإثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد يضم وزراء الطاقة، والمياه، والنفط، والاقتصاد والتجارة، ووزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد.