برلمان إستونيا يعلن دعمه لأوكرانيا في نزاعها مع روسيا

أصدر برلمان إستونيا بيانا، أمس الاثنين، يدعم أوكرانيا بعد اشتباك وقع في الآونة الأخيرة بين خفر السواحل الروسي والبحرية الأوكرانية.

وفي أثناء تلك الواقعة التي حدثت في مضيق كيرتش، وهو ممر مائي بين البحر الأسود وبحر آزوف، فتحت القوات الروسية النار واحتجزت ثلاث سفن البحرية الأوكرانية وطواقمها.

وجاء في بيان صحفي مصاحب للبيان على موقع البرلمان على الانترنت أن البرلمان الإستوني "يعرب عن دعم إستونيا لحق أوكرانيا غير القابل للتصرف في حماية وحدة وسيادة أراضيها".

ووقع الاشتباك بالقرب من منطقة شبه جزيرة القرم المتنازع عليها، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عبر استفتاء مثير للجدل قبل أربعة أعوام، ردا على إطاحة أوكرانيا برئيسها المدعوم من روسيا. وتؤكد أوكرانيا على أن شبه جزيرة القرم جزء من أراضيها.

وكانت كل من ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا - جميع الجمهوريات السوفييتية السابقة المتاخمة لروسيا – قد أبدت انزعاجها من التحرك الروسي عام 2014، فيما يتعلق بضم شبه جزيرة القرم.