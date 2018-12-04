تركيا: 52 حادثا مميتا خلال أعمال بناء مطار جديد بإسطنبول

أدت عمليات بناء مطار جديد في اسطنبول إلى وقوع 52 حادثا مميتا طوال الخمسة أعوام الماضية، وفقا للأرقام الرسمية التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

ونشر علي شاكر وهو نائب برلمانى عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا – الأرقام التي تلقاها من مكتب التأمين الاجتماعي المحلي في اسطنبول بعد أن طلبها في أكتوبر.

وذكر مطار اسطنبول الكبير، الائتلاف التجاري المسؤول عن بناء المطار وتشغيله، أن عدد الوفيات بلغ 30 قتيلا.

وافتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المرحلة الأولى من المطار في الـ29 أكتوبر.

ووصف المشروع بأنه رمزا لقوة تركيا في أوقات الهجمات الاقتصادية.

وعلى الرغم من الكثير من الضجة والدعاية واسعة النطاق التى أحاطت بالمشروع والخطط الطموحة عن جعله أكبر مطار في العالم، فقد شاب المشروع إضرابات بسبب ظروف العمل غير الآمنة.

وفي سبتمبر، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق احتجاجات العمال بالإضافة إلى اعتقال العشرات. وتركزت الاحتجاجات في موقع البناء بسبب ظروف معيشية مزرية والعديد من الحوادث القاتلة.