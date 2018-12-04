رئيس النواب الروسي: الرئيس الأوكراني يدفع العالم نحو حافة الحرب

قال رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم /الثلاثاء/ إن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وضع العالم على حافة حرب من خلال إعلان الأحكام العرفية ووضع الجيش الأوكراني في حالة التأهب في مضيق كيرتش، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقييم ذلك.

وأضاف فولودين - خلال لقائه عضو البرلمان الأوروبي رولاند باكسار في موسكو، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، أن التوتر الذي تُجري إثارته في العالم يجب تقييمه، معربا عن استغرابه من عدم تقييم أعمال الرئيس الأوكراني اليوم من جانب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والبرلمان الأوروبي.

وأشار إلى أن الاستفزاز الذي قام به بوروشينكو في المياه الروسية يدل على الخطوات التي قد يلجأ إليها بدعم من واشنطن من أجل الحفاظ على سلطته الشخصية.

يذكر أن 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية خرقت في 25 نوفمبر الماضي، الحدود البحرية الروسية من البحر الأسود إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش ودخلت المياه الإقليمية الروسية، رافضة الاستجابة للمطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات حرس الحدود الفدرالية الروسية بالتوقف على الفور، ما دفع القوات إلى احتجاز السفن مع أفراد طواقمها.

ووصفت موسكو هذا الحادث بالاستفزاز المتعمد، واعتبرته مرتبطا بالشعبية المنخفضة للرئيس الأوكراني قبل الانتخابات الرئاسية في بلاده المقررة في مارس المقبل.