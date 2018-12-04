اعتقال 10 أشخاص في فضيحة فساد ضخمة في هندوراس

اعتقلت السلطات في هندوراس 10 أعضاء سابقين في مجلس إدارة المعهد الهندوراسي للضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء، بتهمة التورط في فضيحة فساد ضخمة.

وقال لويز جويماريس من "ام ايه سي سي اي اتش" وهي مهمة ضد الفساد في هندوراس تابعة لمنظمة الدول الأمريكية إن المشتبه بهم اشتروا معدات غير ضرورية لم تستخدم.

وكان قد تم اعتقال عشرات الأشخاص، ومن بينهم المدير السابق للمعهد، في وقت سابق بتهم فساد. ويشتبه أن مئات آخرين شاركوا في سرقة أكثر من 300 مليون دولار من صناديق مرتبطة بالضمان الاجتماعي.

وقد تعرض المعهد الهندوراسي للضمان الاجتماعي، الذي يقدم المعاشات والتغطية الصحية، للنهب باستخدام عقود مع شركات صورية.