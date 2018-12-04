كوريا الجنوبية ونيوزلندا تتفقان على تعزيز التعاون في الإمدادات العسكرية

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، اليوم الثلاثاء، على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة صناعة الدفاع.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مكتب الرئيس مون، أنه اتفق على تطوير المزيد من مشاريع التعاون التي من شأنها أن تفيد الشعبين في التصنيع الزراعي الذي تتمتع فيه نيوزيلندا بالقوة والبنية التحتية وقطاعات البناء التي تتمتع بها كوريا الجنوبية.

وأضاف أنهما اتفقا أيضا على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق حول التعاون في الإمدادات العسكرية لتوسيع التعاون بين الدول في صناعة الدفاع، قائلا: «اتفقنا على تطوير العلاقة بين البلدين لتكون ذات منفعة متبادلة وموجهة نحو المستقبل مع مشاركة الهدف المشترك للقيم المركزة على الشعب».

وكان الرئيس الكوري الجنوبي وصل إلى نيوزيلندا أمس الأول الأحد عقب زيارته إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين.