انعقاد لجنة التشاور السياسي بين السودان والهند في نيودلهي

عقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي، أمس الاثنين، الدورة الثامنة للجنة التشاور السياسي بين السودان والهند.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أنه رأس وفد السودان السفير محمود فضل عبد الرسول المدير العام للشؤون الآسيوية والعربية بالخارجية السودانية، الجانب الهندي السفير بالا باسكار، الوكيل المشترك لغرب آسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الهندية.

واستعرض الجانبان التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتفعيل وتنشيط التجارة والاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بجانب تبادل الزيارات بين قيادتي الدولتين.

وبحث الطرفان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة التنسيق وتبادل الدعم في المحافل الدولية.

واتفق الجانبان على أهمية تبادل الزيارات والتواصل بين الوزارات والمؤسسات في البلدين بالتركيز على الزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا والمعارف بما يساعد في دفع وتطوير العلاقات الثنائية.

وتوافق الطرفان على انعقاد الدورة التاسعة للجنة بالخرطوم في الأسبوع الأول من ديسمبر عام 2019، منوهين إلى أن موعد انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين سيكون في النصف الثاني من عام 2019 بالخرطوم.