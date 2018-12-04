وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي: ميزانية إيطاليا تتعارض مع ميثاق الاستقرار

أكد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، أن مسودة الميزانية الإيطالية تتعارض مع ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالتكتل، وحثوا الحكومة في روما على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافق الميزانية مع الميثاق.

وفي بيان مشترك صدر في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، قال الوزراء إنهم أيدوا تقييمات المفوضية الأوروبية بهذا الشأن «وأوصوا إيطاليا باتخاذ التدابير اللازمة حتى تصبح متوافقة مع ميثاق الاستقرار والنمو».

وأضاف البيان: «نؤيد أيضا الحوار الجاري بين المفوضية والسلطات الإيطالية».

وهددت المفوضية الأوروبية بإجراء عقابي بعد أن اقترحت روما رفع عجز الميزانية الخاصة بها إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، في تحدي لقواعد الميزانية الخاصة بمنطقة اليورو.

ورفضت المفوضية الأوروبية الميزانية الإيطالية في 21 نوفمبر الماضي، في خطوة تمهد الطريق أمام عملية عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي ضد روما.

وعاد الأمر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي اتفقت مع تقييم المفوضية، حسبما قال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس أمس الاثنين.