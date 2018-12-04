قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني: نعمل على زيادة مدى صواريخنا

أكد قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني أن العمل جار لزيادة مدى الصواريخ التي تمتلكها القوة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن العميد طيار عزيز نصير زادة، تأكيده أن الجمهورية الإسلامية "لا ترى أي قيود أمامها في هذا المجال"، مضيفا أن "القوة الجوية يجب أن تمتلك قدرات ردع عالية".

وقال: "إيران تمتلك اليوم قدرات عالية في المجال الصاروخي، وصناعاتنا الدفاعية تنتج صواريخ يمتلكها عدد محدود من دول العالم".

وأضاف: "نسعى اليوم لزيادة مدى صواريخ جو- جو، وتم إنجاز أعمال جيدة جدا في هذا الإطار، وكذلك فيما يتعلق برادارات مقاتلات تومكات أو فانتوم التي تم تحديثها. كما أنجزنا أعمالا أساسية في الأعتدة المتعلقة بمجالات جو- جو وجو- أرض وجو- سطح"، لافتا إلى أنه "عادة لا يتم الإعلان عن هذه القدرات، بل نختبرها في المناورات والتمارين المختلفة".

تأتي تصريحاته بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن "النظام الإيراني أطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى يمكنه حمل عدة رؤوس حربية"، واعتبر الوزير الأمريكي أن هذا ينتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن في يوليو من عام 2015، يتعلق بدعم الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى في الشهر نفسه.

وخاطب بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بومبيو بالقول: "من المضحك والمثير للسخرية أن تستندوا إلى قرار أممي قمتم أنفسكم بالانسحاب عنه وانتهاكه بأحادية وتفرد، وحاولتم حث الدول الأخرى على نقضه وأطلقتم تهديدات ضد من يعارضكم في هذا الموقف".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب في مايو الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي، إلا أن بقية أطراف الاتفاق أكدت تمسكها به.