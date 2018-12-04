رئيس الوزراء الفرنسي: التعبير والتظاهر حقوق ثمينة أقيمت عليها دولتنا

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، عن تقديره واحترامه لرفض الشعب الفرنسي؛ للضرائب التي تم فرضها على المحروقات.

وقال في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن: «حرية التعبير والتظاهر حقوق ثمينة، ومبادئ أقيمت عليها دولتنا»، مؤكدًا أن مثل هذه الحقوق مكفولة للجميع.

وأضاف أنه «بجانب الحق في التظاهر، فهنا الحق في الأمن والسلام والعيش بشكل طبيعي»، مؤكدًا رفضه لأعمال العنف التي شهدتها مظاهرات أصحاب «السترات الصفراء».

وأعرب عن استيائه من امتداد أعمال الشغب والعنف إلى الآثار والمعالم والمباني السياحية والمقار التجارية، قائلًا: «جاري البحث عن مثيري الشغب، وسيتم معاقبتهم».

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت الماضي، مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجون على رفع أسعار الوقود.

وامتدت المواجهات إلى منطقة قوس النصر وشارع الشانزليزيه، وأطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه، لتفريق المحتجين.