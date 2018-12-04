إزالة لافتة «انزلق بحرص» من المراحيض العامة بالصين

قررت السلطات الصينية إزالة جميع الترجمات الإنجليزية الركيكة من اللافتات أو في الأماكن العامة بالعاصمة بكين، وستختفي هذه العلامات غير الدقيقة بفضل حملة تصحيحية جديدة لجعل المدينة أكثر ودية للأجانب.

وذكر مكتب الشؤون الخارجية أن المدينة أجرت، بالتعاون مع خبراء صينيين وأجانب ومتطوعين، تدقيقا للترجمة في منطقة الخدمات المركزية والفنادق العالمية والمناطق الأخرى التي يتردد عليها الأجانب، وكذلك الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات.

وقال مستشار التدقيق بالحملة إن ترجمة اللافتات العامة تساعد الأجانب، كما تترك في نفوسهم أثرا طيبا عن المدينة.

وأوردت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، بعضا من هذه الترجمات الركيكة، والتي قد تترك الشخص في حالة ارتباك مثل "مخرج طوارئ"، فإن الترجمة الإنجليزية التي يمكن أن يلحظها المرء في هذه اللافتات "تصدير"؛ لأن كلمتي تصدير ومخرج يتشاركان في الكلمة باللغة الصينية، ومن اللافتات المضللة الأخرى عندما ترى علامة في المراحيض تخبرك "انزلق بحرص!" وهي تعني في الواقع "احذر الأرض رطبة !".

وأشار مكتب الشؤون الخارجية إلى أنه يتعقب كل هذه الترجمات الخرقاء في بعض مناطق المدينة ولكن معظم الأخطاء يتم الإبلاغ عنها بواسطة الجمهور على موقع إلكتروني يقدم جوائز لمن يدل على خطأ في الترجمة والذي بدأ منذ شهر مارس الماضي.