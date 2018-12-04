الرئيس الألماني يدعو إلى استمرار تذكر جرائم بلاده الماضية

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى الاستمرار في تذكر الجرائم التي ارتكبتها بلاده في الماضي ومكافحة معاداة السامية والعنصرية بحسم.

وقال شتاينماير، اليوم الثلاثاء، خلال تسليم 14 رجلا و14 امرأة في قصر "بيليفو" الرئاسي أوسمة الاستحقاق تكريما لجهودهم المميزة في تعزيز ثقافة التذكر وإحياء الذكرى في ألمانيا: "لا توجد نهاية للذكرى".

وأكد شتاينماير أنه لا ينبغي أن تكون هناك نهاية لتذكر المعاناة والظلم الذي تسبب فيه ألمان في الماضي، مضيفا أنه لا ينبغي أيضا التحول نحو قومية جديدة، وقال: "هذا التذكر ليس خزيا أو ضعفا، بل العكس، إنه يجعلنا أقوى".

وذكر الرئيس أن تذكر محرقة النازية وضحاياها جزء من هوية هذا البلد، مضيفا أن تبعات ذلك لا ينبغي أن تقتصر فقط على مكافحة معاداة السامية، بل أيضا مكافحة أي شكل من أشكال العنصرية ضد الأقليات "سواء بسبب دينهم أو ثقافتهم أو منشئهم أو وضعهم الاجتماعي أو توجههم الجنسي أو هويتهم".

وأشار شتاينماير إلى أن التعلم من التاريخ يعني مواجهة كافة جوانبه، والتي من بينها الحقبة الاستعمارية الألمانية، التي تسببت -على حد تعبيره- في الكثير من المعاناة لشعوب في إفريقيا على وجه الخصوص، مؤكدا في المقابل ضرورة الاهتمام بصورة أكبر بتذكر حركات التحرير والديمقراطية في التاريخ الألماني.