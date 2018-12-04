الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 10:02 م القاهرة القاهرة 19.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟

النتـائـج تصويت

الدفاع الروسية: رصد 8 انتهاكات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 - 8:16 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 - 8:16 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا لم ترصد خلال الـ24 ساعة الماضية أية انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 8 انتهاكات في محافظتي إدلب وحلب.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية نفذ مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.1 طن إلى قرية صما بريف السويداء.

وأضاف البيان أنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك