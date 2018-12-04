رئيس فنزويلا يصل موسكو للقاء بوتين

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، إلى موسكو لعقد اجتماع ثنائي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت سفارة فنزويلا لدى موسكو - في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية- أن طائرة مادورو هبطت في موسكو، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يناقش الرئيسان غدا تنفيذ بعض المشروعات المشتركة.

وكان مادورو قد أعلن في وقت سابق - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- عن تخطيطه لزيارة روسيا وإجراء مفاوضات مع بوتين يوم 5 ديسمبر، ثم أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" اللقاء بين الرئيسين.

وكان يوري أوشاكوف مستشار الشئون الخارجية للرئيس الروسي قال إن بلاده ستعبر عن تأييدها لحوار سلمي في فنزويلا، مضيفًا أن "جميع المشاكل السياسية الداخلية للبلاد يجب تسويتها من خلال حوار مفتوح بين القوى السياسية".

وأكد أوشاكوف أن أي ضغط خارجي على حكومة مادورو سيأتي بنتائج عكسية ولن يساعد في تهدئة الوضع وتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن بوتين ومادورو سيناقشا سبل التعاون في قطاع النفط.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى فرضت عقوبات بحق إدارة الرئيس مادورو في محاولة للضغط على فنزويلا لاستعادة الديمقراطية؛ حيث تعتبر العديد من الدول والمنظمات الدولية والمعارضة الفنزويلية، الانتخابات التي جرت مؤخرا في فنزويلا، انتخابات غير ديمقراطية.