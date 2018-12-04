إعلان تشكيل مجلس الوزراء في البحرين

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أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، مرسوما ملكيا بتشكيل مجلس الوزراء في البلاد، بحسب وكالة انباء البحرين (بنا).

وتضمن المرسوم:

- تعيين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء.

- تعيين كل من الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ،والشيخ علي بن خليفة آل خليفة و جواد بن سالم العريض، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نوابا لرئيس مجلس الوزراء.

- تعيين محمد بن إبراهيم المطوع وزيرا لمجلس الوزراء.

- تعيين الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة وزيرا للداخلية.

- تعيين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيرا للخارجية .

- تعيين ماجد بن علي النعيمي وزيرا للتربية والتعليم.

- تعيين عبدالحسين بن علي ميرزا وزيرا للكهرباء والماء

- تعيين الشيخ خالد بن علي بن عبدالله ال خليفة وزيرا للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف .

- تعيين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزيرا للنفط.

- تعيين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني.

- تعيين عصام بن عبدالله خلف وزيرا للأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

- تعيين جميل بن محمد علي حميدان وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية.

- تعيين كمال بن أحمد محمد وزيرا للمواصلات والاتصالات.

- تعيين باسم بن يعقوب الحمر وزيرا للإسكان .

- تعيين غانم بن فضل البوعينين وزيرا لشئون مجلسي الشورى والنواب

- تعيين السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرا للصحة.

- تعيين زايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة.

- تعيين علي بن محمد الرميحي وزيرا لشئون الإعلام.

- تعيين اللواء الركن عبدالله بن حسن النعيمي. وزيرا لشئون الدفاع .

- تعيين أيمن توفيق المؤيد وزيرا لشئون الشباب والرياضة.