إعلان تشكيل مجلس الوزراء في البحرين

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، مرسوما ملكيا بتشكيل مجلس الوزراء في البلاد، بحسب وكالة انباء البحرين (بنا).
وتضمن المرسوم:
- تعيين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء.
- تعيين كل من الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ،والشيخ علي بن خليفة آل خليفة و جواد بن سالم العريض، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نوابا لرئيس مجلس الوزراء.
- تعيين محمد بن إبراهيم المطوع وزيرا لمجلس الوزراء.
- تعيين الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة وزيرا للداخلية.
- تعيين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيرا للخارجية .
- تعيين ماجد بن علي النعيمي وزيرا للتربية والتعليم.
- تعيين عبدالحسين بن علي ميرزا وزيرا للكهرباء والماء
- تعيين الشيخ خالد بن علي بن عبدالله ال خليفة وزيرا للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف .
- تعيين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزيرا للنفط.
- تعيين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني.
- تعيين عصام بن عبدالله خلف وزيرا للأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
- تعيين جميل بن محمد علي حميدان وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية.
- تعيين كمال بن أحمد محمد وزيرا للمواصلات والاتصالات.
- تعيين باسم بن يعقوب الحمر وزيرا للإسكان .
- تعيين غانم بن فضل البوعينين وزيرا لشئون مجلسي الشورى والنواب
- تعيين السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرا للصحة.
- تعيين زايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة.
- تعيين علي بن محمد الرميحي وزيرا لشئون الإعلام.
- تعيين اللواء الركن عبدالله بن حسن النعيمي. وزيرا لشئون الدفاع .
- تعيين أيمن توفيق المؤيد وزيرا لشئون الشباب والرياضة.