وزير المالية الأردني: اقتصادنا بخير وقادر على النمو



أكد وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الأردني بخير وقادر على النمو برغم التحديات والضغوط التي يتعرض لها جراء ارتفاع الدين العام.

وقال «كناكرية»، خلال خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) اليوم، إن بلاده تمكنت من التكيّف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية عند حدودها المحتملة.

وأضاف أن الحكومة ستصل لمرحلة تغطي خلالها نفقاتها الجارية، بما في ذلك الرواتب، عن طريق إيراداتها المحلية، موضحا أن الحكومة تسعى إلى الاقتراض فقط، من أجل المشاريع الرأسمالية، وليس الاقتراض من أجل النفقات الجارية. وبيّن أن الحكومة ستعتمد على إيراداتها المحلية في كافة النفقات خلال السنوات القادمة.

وقال إن جملة الظروف والمستجدات الخارجية والداخلية وانعكاساتها الاجتماعية دفعت الحكومة للعمل على إعداد برنامج عمل للعامين القادمين ضمن اطار مشروع النهضة الوطني، عماده المواطن الاردني، حيث تمّ تحديد الأولويات الحكومية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين وترجمة الأولويات إلى إجراءات.

ولفت «كناكرية» إلى أن الحكومة وضعت التقديرات الماليّة للموازنة العامّة وإدراج الأولويات الوطنية ضمن المشاريع والبرامج التي تقوم بها الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، وتضمينها في وثيقة الموازنة العامّة، بحيث تكون خاضعة للمراجعة والحوار من خلال الشراكة الحقيقية والتكامل مع جميع أطياف الوطن العزيز.

وأشار كناكرية إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي للعام الحالي 2% وسيرتفع للعام القادم إلى 2.3%، وستعمل الخطط الحكومية الهادفة لتحفيز الاقتصاد على السعي لتحقيق معدلات نمو أكبر.

ونوّه بأن استمرار ارتفاع مستويات الدين العام هو أحد أهم العقبات امام السياسات الاقتصادية والمالية.

وتوقع كناكرية أن يبلغ العجز المالي بعد المنح لعام 2018 ما نسبته 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت النسبة 2.6%.