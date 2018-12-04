اقتصاد جنوب إفريقيا يخرج من أول موجة ركود منذ عقد زمنى

خرج اقتصاد جنوب إفريقيا من أول موجة ركود يتعرض لها منذ نحو عقد خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاءات في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 2ر2% على أساس سنوي خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر الماضي، وذلك بعدما انكمش بنسبة 4ر0% خلال الربع الثاني.

وأوضح المكتب أن نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث يرجع إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 5ر7%، وقطاع الزراعة بنسبة 5ر6%.

ويشار إلى أن اقتصاد جنوب إفريقيا لم يحقق نموا بنسبة أكثر من 2% منذ 2013.