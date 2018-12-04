الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 2:09 م القاهرة القاهرة 22.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
النتـائـج تصويت

اقتصاد جنوب إفريقيا يخرج من أول موجة ركود منذ عقد زمنى

(د ب ا)
نشر فى : الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 - 2:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 - 2:03 م

خرج اقتصاد جنوب إفريقيا من أول موجة ركود يتعرض لها منذ نحو عقد خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاءات في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 2ر2% على أساس سنوي خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر الماضي، وذلك بعدما انكمش بنسبة 4ر0% خلال الربع الثاني.

وأوضح المكتب أن نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث يرجع إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 5ر7%، وقطاع الزراعة بنسبة 5ر6%.
ويشار إلى أن اقتصاد جنوب إفريقيا لم يحقق نموا بنسبة أكثر من 2% منذ 2013.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك