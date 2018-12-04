وزير الطاقة السعودي: اتفاق خفض إنتاج «أوبك» ليس أكيدا

نقلت "بلومبرج" عن وزير الطاقة السعودي قوله، اليوم الثلاثاء، إن من السابق لأوانه القول إن كانت "أوبك" وحلفاؤها سيخفضون إنتاج النفط نظرًا لعدم الاتفاق بعدُ على البنود.

تأتي تصريحات الوزير خالد الفالح بينما تعمل "أوبك" وحلفاؤها للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع على خفض الإنتاج بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا، حسبما قالت أربعة مصادر لـ"رويترز"، مضيفة أن المقاومة الروسية لإجراء خفض كبير هي العقبة الرئيسية حتى الآن.

وأبلغ الفالح بلومبرج أنه يرى سوقا متخمة بالمعروض، لكنه شدد على ضرورة اتفاق جميع أعضاء "أوبك" والمنتجين المتحالفين معهم من أجل المضي قدما في إجراء الخفض.