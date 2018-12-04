ماي: بمجرد الخروج من الاتحاد الأوروبي سيتسنى لبريطانيا عقد صفقات تجارية طموحة

أطلعت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، مشرعي مجلس العموم على نتائج مشاركتها في قمة "مجموعة العشرين" التي انعقدت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقالت ماي إنه تم استعراض الدور الريادي الذي ستواصل المملكة المتحدة تأديته للتصدي للتحديات العالمية المشتركة ، وأضافت "كنت دائمًا واضحة بأن بريطانيا ستلعب دوراً كاملاً ونشطاً كدولة تجارية ، وأنني سأظل ثابتة على عزمنا" ، وأوضحت أنها دعت إلى اتخاذ اجراءات أكبر لمحاربة التغيير المناخي.

ولفتت إلى أنه كانت هناك رسالة واضحة وهي أن بلادها منفتحة أمام الأعمال التجارية وعقد اتفاقيات تجارية ، وأنه بمجرد الخروج من الاتحاد الأوروبي سيتسنى لبريطانيا عقد صفقات تجارية طموحة.



وأكدت ماي أنه سيكون هناك مبعوث تجاري جديد لبريطانيا، وأنه تم عقد مناقشات بشأن عقد صفقات تجارية مع الأرجنتين، وكندا، وشيلي واليابان، معربة عن أملها في أن تتمكن بلادها وطوكيو من العمل بسرعة لعقد اتفاق جديد.

ونوهت الى أنها شددت ، خلال القمة ، على القيام بما وصفته بـ "إصلاح عاجل وطموح" لمنظمة التجارة العالمية، موضحة أنه كان هناك ما أسمته بـ "انفراجة كبيرة" فيما يتعلق بشكل الإصلاحات المتفق عليها لتعزيز فاعلية المنظمة التجارية.