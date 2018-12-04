الخرطوم تستضيف اجتماع وزراء شئون المرأة بدول «إيجاد» الخميس المقبل

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الخميس المقبل، الاجتماع السابع للوزراء المعنيين بشئون المرأة للدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد).

وتبدأ أعمال الاجتماع اليوم الثلاثاء، على مستوى الخبراء الفنيين تحت شعار "لا يترك أحد في الخلف لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، المرونة والجفاف والتكامل الإقليمي والسلام من أجل التنمية المستدامة".

ويناقش الاجتماع القضايا الحاسمة في تطوير منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي لتحديد أولويات الهيئة في الأجندة القارية والعالمية بشأن العدالة النوعية وتمكين المرأة.

ويهدف الاجتماع الى تحقيق عدة أهداف منها إدارة حوار إقليمي على المستوى الوزاري بمشاركة الخبراء الفنيين بمؤسسات شؤون المرأة بشأن تطوير السياسات والاستراتيجيات الإقليمية المعنية بالعدالة النوعية وتمكين المرأة ، وإحكام التنسيق وابتكار المبادرات المعنية بالعدالة النوعية وتمكين المرأة مع الجهات ذات الصلة، واكتساب المعارف من خلال تقديم العروض والمناقشات أثناء اجتماعات الخبراء الفنيين، بجانب تعزيز تطوير المبادرات الإقليمية عبر الحدود حول العدالة النوعية وتمكين المرأة.

ويتناول الاجتماع السابع ثلاثة موضوعات ذات أولوية تشمل النوع والتأقلم مع الجفاف، والنوع الاجتماعي والهجرة، والنوع الاجتماعي والسلم والأمن، مع التركيز بشكل خاص على الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في عمليات دعم السلام، بالإضافة الى تقييم الإنجازات والتحديات الرئيسية (2010 - 2018) الخاصة بالعدالة النوعية وتمكين المرأة في إقليم الإيجاد.

ويشارك في الاجتماع الوزراء المسئولون عن شئون المرأة، و4 خبراء فنيين من كل دولة، بجانب الوزارات المسئولة عن الهجرة، حكومات الدول الأعضاء في الإيجاد، المانحون، شركاء التنمية، الهيئات من المنظمات الحكومية الدولية، منظمات المجتمع المدني، أمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والمكاتب المتخصصة.