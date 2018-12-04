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«الدول العربية» تعقد المؤتمر الـ92 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية


نشر فى : الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 - 6:02 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 - 6:02 ص

يعقد المؤتمر الـ 92 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة وفود من الدول العربية وممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي.


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