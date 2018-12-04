حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نتائج عدم التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، قائلا: "تذكروا.. أنا رجل تعريفات".

وكتب ترامب، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "المفاوضات مع الصين بدأت للتو. إذا لم يتم التمديد، ستنتهي بعد 90 يوما من تاريخ عشائنا الرائع والدافئ للغاية مع الرئيس (الصيني) شي (جينبينج) في الأرجنتين".

وكان ترامب ونظيره الصيني قد اتفقا، السبت الماضي، على وقف "حرب التعريفات الجمركية"، المتبادلة بين البلدين، والبدء فورا في محادثات مشتركة، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا التجارية بين البلدين.

واتفق الرئيسان على الشروع فورا في مفاوضات بشأن التغييرات الهيكلية بين البلدين، فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، وحماية الملكية الفكرية، والحواجز غير الجمركية والتدخل السيبراني والخدمات والزراعة، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وأكد الرئيسان، على أنهما سيسعيان إلى إكمال هذه المفاوضات خلال 90 يوما، وإذا لم يتمكن الطرفان خلال هذه الفترة من التوصل إلى اتفاق، فسترفع الولايات المتحدة نسبة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 10% إلى 25%.

وأضاف ترامب، في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر سيعمل من كثب مع كل من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلاو ووزير التجارة ويلبر روس والمستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو للنظر فيما إذا كان "اتفاقا حقيقا" مع الصين "محتمل حقا".

وتابع: "إذا كان ذلك ممكنا فسيكون من المفترض أن تبدأ الصين في شراء المنتجات الزراعية وغيرها على الفور. أردت أنا والرئيس شي لذلك أن يحدث، وهو من المحتمل أن يحدث".

واستدرك الرئيس الأمريكي: "لكن إذا لم يحدث ذلك، تذكروا.. فأنا رجل تعريفات. حينما يأتي أناس أو بلدان لمداهمة ثروة بلدنا العظيمة، فأن أريدهم أن يدفعوا مقابل امتياز فعل ذلك. ستكون تلك دائما أفضل طريقة لزيادة قوتنا الاقتصادية إلى الحد الأقصى. نحن حاليا نحصد مليارات الدولارات من التعريفات. اجعلوا أمريكا غنية مجددا".

فيما أكد أنه "في حالة كنا قادرين على الوصول لاتفاق عادل مع الصين، اتفاق يفعل الأشياء العديدة التي نعلم أنه يجب فعلها في النهاية، فسوف أوقّع بسعادة. دعوا المفاوضات تبدأ. اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا".