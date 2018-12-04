تونس وجنوب إفريقيا يبحثان سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

قال وزير الدولة للتجارة لجنوب إفريقيا، بلالني غراتيتيود ماغوانيش، إن بلاده تولى اهتمامًا بتونس كموقع حيوي في شمال إفريقيا لتنشيط العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وبناء شراكات مثمرة تخدم مصالح كافة الأطراف وتفتح الآفاق لتعاون اقتصادي وتجاري أكثر عمقًا وتنوعًا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية، أمس الاثنين، خلال لقائه بوزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، حيث بحثا خلال اللقاء أهمية دور القطاع الخاص وقدرته على المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية.

من جانبه، أكد العذاري، على الفرص الحقيقية المتاحة للاستثمار وبعث مشاريع مشتركة في القطاعات الواعدة، موضحًا الأهمية التي توليها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة لدعم الشراكة الاقتصادية والتبادل مع مختلف بلدان القارة الإفريقية وهو توجه يعكسه انخراط تونس وانضمامها إلى عدد من تجمعات على غرار مجموعة COMESA، داعيًا إلى تكثيف اللقاءات والمؤتمرات الاقتصادية والترويجية في كلا البلدين.