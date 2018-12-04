رئيس الوزراء الفرنسي يعلن تجميد رفع الضرائب على المحروقات لمدة 6 أشهر

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، تجميد رفع الضرائب على المحروقات، لمدة ستة أشهر.

وجدد في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، رفضه لأحداث الشغب والاشتباكات التي شهدتها البلاد، يوم السبت الماضي، قائلًا: «ما حدث أمير غير مقبول على الإطلاق».

وأضاف أنه «سيتم عقد حوار موسع مع كافة الفئات حول الضرائب، وسيكون هناك قواعد واضحة ومحددة لها»، متابعًا: «لابد وأن يكون هناك شفافية أكبر في فرض الضرائب في فرنسا، وخاصة أنها الأعلى بأوروبا».

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت الماضي، مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجون على رفع أسعار الوقود.

وشهدت منطقة قوس النصر وشارع الشانزليزيه، مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين، وأطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه، لتفريق المحتجين.