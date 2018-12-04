بطرسبورج الروسية تفوز بلقب الوجهة الثقافية الأولى في العالم

حصلت مدينة سان بطرسبورج الروسية، للمرة الثالثة على التوالي، على لقب الوجهة الثقافية الأولى في العالم.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن خبراء السياحة والسفر أكدوا أن مدينة سان بطرسبورج احتلت المرتبة الأولى للوجهات الثقافية في العالم، متقدمة على مدن باريس ولندن ونيويورك، وغيرها من المدن الرائدة في هذا المجال.

وتم تأسيس جائزة السياحة العالمية عام 1993 في لندن، ويسميها البعض "وتا" جائزة الأوسكار في مجال السياحة.

يشار إلى أن المدن الفائزة بهذه الجائزة السياحية العالمية المرموقة يتم اختيارها على مرحلتين: الأولى التصويت المباشر عبر الإنترنت، والثانية تقييم الخبراء في مجال السياحة والسفر بعد أخذهم بالاعتبار المعايير الرئيسية، وهي الأمان وجودة الخدمات والبنية التحتية.