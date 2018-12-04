العدل الأوروبية: بإمكان بريطانيا إلغاء خروجها من الاتحاد الأوروبي من جانب واحد

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان بريطانيا إلغاء تفعيل المادة الـ50، والتي تسمح لها بالخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من جانب واحد.

ذكر ذلك تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

ومن المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بشكل كامل قبل نهاية مارس القادم، وذلك وفقا لمعاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن تفعيل المادة 50 من الاتفاقية يوجب تنفيذ الخروج قبل مرور عامين.. وكانت بريطانيا قد أبلغت الاتحاد رسميا بتفعيل المادة 50 في مارس 2017.