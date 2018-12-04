أردوغان ينتقد العقوبات على فنزويلا ومادورو يدافع عن صادرات الذهب

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الاثنين، العقوبات على فنزويلا خلال زيارة لكراكاس في حين دافع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن حق بلاده في تصدير الذهب بعد أن استهدفت عقوبات أمريكية الشهر الماضي شحناتها من المعدن.

وفرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين فنزويليين تتهمهم بالفاسد ومنعت بعض المعاملات المالية مع حكومة مادورو التي تتهمها واشنطن بانتهاك حقوق الإنسان والتسبب في انهيار اقتصادي.

وتشهد العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة وكلاهما عضو بحلف شمال الأطلسي حالة من التوتر.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي على أمر تنفيذي يحظر على أي جهة في الولايات المتحدة التعامل مع كيانات أو أشخاص متورطين في مبيعات ”فاسدة أو خادعة“ للذهب من فنزويلا.

وأصبحت تركيا هذا العام أكبر مستورد للذهب غير النقدي من فنزويلا.

وقال أردوغان بينما كان مادورو بجانبه خلال منتدى حضره رجال أعمال من البلدين ”لا يمكن حل المشكلات السياسية بمعاقبة أمة بأكملها، لا نوافق على هذه الإجراءات التي تتجاهل قواعد التجارة العالمية“.

وتعاني فنزويلا من ارتفاع نسبة التضخم وركود منذ خمسة أعوام أدى إلى نقص في المواد الغذائية والأدوية. وكثيرا ما يلقي مادورو باللوم في المشكلات التي تعاني منها بلاده على ما يصفها ”حرب اقتصادية“ أمريكية لكن المنتقدين يقولون إن الأزمة دليل على فشل السياسات الاشتراكية التي بدأبت في عهد سلفه هوجو تشافيز.

ولم يشر أردوغان مباشرة إلى الولايات المتحدة أو ترامب لكنه قال إن ”صديقه“ مادورو يواجه ”هجمات مناورة من دول بعينها وأعمال تخريب من سفاحين اقتصاديين“. وقال إردوغان إنه مستعد لتعزيز العلاقات التجارية ردا على ذلك.