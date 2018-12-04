جهاز الأمن الأتحادي الروسي يحبط تصنيع أسلحة تحت الأرض

أحبط جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الاثنين، في منطقة إيفانوفو وسط روسيا تصنيع أسلحة وذخيرة في ورش عمل تحت سطح الأرض وبيعها.

وجاء في بيان مركز العلاقات العامة للجهاز: "قام جهاز الأمن الاتحادي الروسي بإحباط نشاط مجموعة أشخاص من سكان مدينة كينيشما، إقليم إيفانوفو، شاركوا في تحديث تصاميم مدنية سرية لأسلحة نارية وفق نظائر عسكرية، وتصنيع الذخيرة وتسويقها"،بحسب وكالة سبوتنيك.

وذكر البيان أنه تم فتح قضايا جنائية.

يأتي ذلك في إطار حملة تقوم بها أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك منطقة شمال القوقاز، ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.