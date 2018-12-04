سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة: تجربة إيران الصاروخية الأخيرة خطيرة

وصفت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، تجربة إيران الصاروخية الأخيرة بالخطيرة والمثيرة للقلق.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الثلاثاء، عن هايلي قولها: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض النظر في كل مرة تنتهك فيها إيران قرارات مجلس الأمن".

وكانت فرنسا وبريطانيا قد طلبتا، في وقت سابق، عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي؛ لبحث ومناقشة تجربة إيران صاروخ باليستي متوسط المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي شددت فيه الولايات المتحدة على أن التجربة الصاروخية الإيرانية تنتهك قرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق النووي عام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن، حيث يدعو هذا القرار إلى الإقلاع عن إطلاق الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد قررت في مايو الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على إيران.