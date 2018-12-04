استطلاع: يهود إسرائيل قلقون من الاقتتال الداخلي أكثر من الصراع مع العرب

لأول مرة أعرب يهود إسرائيل عن قلقهم من الاقتتال الداخلي فيما بينهم أكثر من قلقهم من الصراع العربي الإسرائيلي وذلك للمرة الأولى منذ بدء معهد الديمقراطية الإسرائيلي في إجراء استطلاعات الرأي حول هذا الشأن منذ 16 عاما.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" إن 36 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن التوترات بين اليهود المحافظين والليبراليين هي أكبر مشكلة بالنسبة للبلاد، بينما قال 28 بالمئة إن أكبر مشكلة هي الصراع بين العرب واليهود.

وفي عام 2012، قال تسعة بالمئة فقط من اليهود إن الخلافات مع اليهود الآخرين هي السبب الرئيسي في التوترات، بينما قال 47 بالمئة إن التوتر ناجم في الأساس عن المشكلات مع العرب.

وقالت تامار هيرمان مديرة مركز جوتمان لأبحاث الرأي العام والسياسة، التابع لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي "تشكلت كتلتان داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي، ولدى كل منهما آراء متعارضة حول مختلف جوانب المجتمع الإسرائيلي".

وتابعت هيرمان إن "هذا الاستقطاب عملية خطيرة، مما يعكس عدم القدرة على التوصل إلى اجماع على المصلحة العامة".

وأجرى الاستطلاع بعدما مررت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سلسلة من القرارات الاستقطابية التي شملت قانون الدولة اليهودية ومنع الجماعات المعارضة لتعامل الجيش مع الفلسطينيين من التحدث في المدارس والترويج لقانون يسمح للبرلمان بإلغاء اعتراضات المحكمة العليا.