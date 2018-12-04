الخرطوم تستضيف اجتماعا يتناول شؤون المرأة للدول أعضاء «إيجاد»

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تستضيف الخرطوم اجتماعا يتناول شئون المرأة للدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، على مستوى الخبراء الفنيين.