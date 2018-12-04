وزراء مالية منطقة اليورو يتفقون على إصلاحات لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة

أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بعد مشاورات أجروها على مدار الليلة الماضية، التوصل إلى توافق على العديد من المقترحات التي تهدف إلى دعم منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وكتب وزير المالية الألماني أولاف شولتس، على موقع "تويتر": "الأمور التي تأخذ وقتا طويلا تكون تستحق هذا في النهاية.. بعد 16 ساعة من المحادثات.. توصلنا إلى نتيجة، وهي نتيجة جيدة".

ومن شأن حزمة الإصلاحات، التي تجري دراستها، مساعدة التكتل على منع حدوث أزمات مالية، إلى جانب التعامل معها إذا ما وقعت.

ويتعلق أحد المقترحات بدعم آلية الإنقاذ في منطقة اليورو "آلية الاستقرار الأوروبية"، والتي تتيح إقراض تمويل للدول الأعضاء المحتاجين إلى تمويل، كما تتيح التدخل في الاقتصادات المتعثرة في وقت مبكر عن ذي قبل، وكذلك إدارة البرامج بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.